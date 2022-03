L’Europa è tornata madre e la Nato baluardo: niente sarà più come prima

In secondo luogo, nella nostra visione dell’Europa. L’attuale legislatura si è aperta nel nome di un euroscetticismo tanto spinto da far ventilare l’eventualità dell’Italexit. Si chiude invece con un’Europa che, da matrigna com’era dipinta, torna ad apparire, quasi ad essere invocata come madre protettiva. In terzo luogo, sul ruolo dell’Occidente. A partire dalla presidenza Obama, e con più energia con quella Trump, gli Usa hanno progressivamente allentato il loro storico vincolo con le democrazie europee e, sulla sua scia, hanno contribuito a far perdere alla Nato la sua originaria missione e persino la giustificazione stessa della sua esistenza. Di colpo al contrario l’Alleanza atlantica è tornata a riguadagnare il ruolo di baluardo dell’Occidente contro le mire aggressive della Russia.

E ancora, e soprattutto, a proposito di democrazia e libertà. Non c’è occasione in cui non si ripeta fino alla noia che la libertà non è per sempre, che essa va costantemente tutelata da ogni insidia, che va salvaguardata con una vigilanza continua. Il tragico spettacolo offerto da un popolo che non esita a mettere in gioco la vita per la difesa (disperata e purtroppo condannata alla sconfitta) della propria terra dall’invasore ci ammonisce che la libertà non è gratis. La Germania, nazione che ha messo al bando la guerra dopo l’inferno scatenato con il nazismo, ha stanziato cento miliardi per l’armamento. Da noi, il governo Draghi, col sostegno corale di maggioranza e opposizione, ha deciso di inviare armi all’Ucraina (armi purtroppo letali, con buona pace di Salvini che difende strenuamente il diritto di ciascuno a difendersi dall’incursione di un ladro in casa ma è restio a riconoscerlo a una nazione aggredita), con la promessa per di più, in caso di necessità, di attuare «una reazione più dura e punitiva». Gli stessi dimostranti pacifisti che agitano nelle piazze la bandiera arcobaleno sono costretti ad accoppiarla con scritte in cui intimano all’armata russa go home. Indirettamente, non finiscono col perorare la causa della «guerra giusta», giusta almeno quando l’aggredito si difende dall’aggressore?