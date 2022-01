3,5 milioni nel 2022 per la riqualificazione dei ponti: c’è anche quello di Gorle (che chiuderà per i lavori) A partire dalla prossima primavera prenderanno il via una serie di interventi di riqualificazione di ponti e viadotti della rete stradale provinciale: vediamo quali.

Una volta svolte le gare d’appalto sarà possibile aprire i cantieri per la manutenzione straordinaria dei ponti, individuati grazie al costante monitoraggio del Servizio riqualificazione rete viaria.

Questi gli interventi più importanti che verranno effettuati nel 2022 :

• Il ponte Marzio, vale a dire il ponte sul fiume Serio sulla SP 67 tra Gorle e Scanzorosciate : l’importo complessivo di 500mila euro, finanziato dal Ministero delle infrastrutture e Mobilità sostenibile, riguarda la riqualificazione completa dell’impalcato con rifacimento dei parapetti e leggero allargamento del piano viario . Si tratta dell’intervento più atteso, ma anche del più delicato sia per il vincolo storico sul ponte, che risale all’età romana, sia perché si tratta di un importante snodo viabilistico: i lavori necessiteranno infatti la chiusura al transito del ponte, e per questo verranno svolti nei mesi di luglio e agosto con l’obiettivo di diminuire il più possibile i disagi.

veduta aerea di Gorle - antico ponte Marzio sul fiume Serio

• Ponti in Valle di Scalve : i lavori consisteranno in varie manutenzioni straordinarie su quattro ponti ad arco presenti a diverse progressive chilometriche lungo la SP 58 e SP 59 (I lavori più significativo saranno effettuati sul ponte della SP59 sul torrente Ogna ad Azzone), importo complessivo di 345.000 euro finanziati sia da Ministero che dalla Regione Lombardia.

• Ponte della ex statale 342 ‘Briantea’ in attraversamento del fiume Brembo a Ponte San Pietro : in questi giorni sono in corso i lavori di riqualificazione del piano viario, per l’importo di 1 milione finanziato dalla Regione. Il cantiere che aprirà nel 2022 riguarderà invece la riqualificazione strutturale e l’adeguamento sismico di tutte le sottostrutture (arco eviadotti), grazie al finanziamento del Ministero di 1,5 milioni di euro. A differenza di quello attualmente aperto, questo cantiere non comporterà la necessità di limitare la circolazione, salvo forse il tempo strettamente necessario per montare i ponteggi.

• Ponte della SP 184 in attraversamento del fiume Brembo a Brembate : in programma la riqualificazione del piano viario e il rinforzo strutturale della spalla sinistra idraulica, per un importo complessivo di € 400.000 (finanziamento Ministero) .



• Lavori sul ponte della SP 62 in attraversamento del torrente Valle Romna a Bianzano e Cene : i lavori riguarderanno la riqualificazione del piano viario e la riqualificazione tecnologica dei materiali costituenti la sottostruttura per un importo complessivo di € 265.000 (finanziamento Ministero) .

« Sono tutti interventi importanti, che cambieranno il volto di alcuni punti nevralgici della nostra viabilità e che ci consentono di chiudere il programma di manutenzione 2021 – spiega il presidente Pasquale Gandolfi –. Grazie all’approvazione del bilancio che il Consiglio ha effettuato lo scorso dicembre, gli uffici sono già al lavoro con le progettazioni relative al 2022, sul quale abbiamo ricevuto 5,6 milioni dal Ministero per la manutenzione straordinaria dei nostri ponti. La sfida è quella di saper spendere le risorse bene e nei tempi previsti per non sprecare questa occasione importante di ammodernamento e messa in sicurezza delle nostre strade, e sono sicuro che ce la faremo».

