Al Donizetti per il primo volo di Orio: «La scintilla di un grande sogno» - Foto

Al Donizetti per festeggiare l’aeroporto di Orio al Serio

L’anniversario del primo volo civile da Orio al Serio è stato celebrato da Sacbo con una serata al Teatro Donizetti, domani alle 20,30 di lunedì 21 marzo. Il programma ha previsto un’intervento introduttivo di Giovanni Sanga, presidente della società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio, seguito da quelli istituzionali dei rappresentanti di Comune e Provincia (soci importanti di Sacbo) e della Regione. Per Palazzo Lombardia c’era l’assessore Claudia Terzi, per Via Tasso il presidente Pasquale Gandolfi, mentre il sindaco Giorgio Gori, positivo al Covid, è intervenuto alla serata con un collegamento in diretta. C’è stata poi la proiezione del docufilm «Orio al Serio, un volo lungo 50 anni» con materiale dell’epoca, curato da Eugenio Sorrentino, responsabile dell’ufficio stampa di Sacbo, e un racconto di quel 21 marzo 1972 letto dall’attore bergamasco Giorgio Pasotti. Sul palco anche il giornalista Egidio Genise, il campione di motociclismo Giacomo Agostini e il velocista Vincenzo Guerini, nella 4 per 100 in due edizioni dei giochi olimpici. Sarà poi la volta di Giancarlo Rubini e Marco Arzuffi, passeggeri di quel primo volo Itavia per Roma Ciampino. La serata si è conclusa con un concerto del pianista Giovanni Allevi.