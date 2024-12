Frontale tra auto, tre feriti a Stezzano - Foto

Un frontale tra due auto ha causato tre feriti, fortunatamente non in gravi condizioni: è accaduto nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, attorno alle 15,15, a Stezzano, lungo la provinciale 149 che porta a Comun Nuovo , nei pressi della rotatoria della tangenziale Sud.

Per cause al vaglio dei carabinieri di Seriate le due vetture si sono scontrate frontalmente: forse all‘origine una distrazione, con l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei veicoli. Tre persone – due uomini e una donna – sono stati soccorsi dal personale del 118, giunto sul posto con una ambulanza. Per fortuna nessuno dei tre coinvolti ha riportato ferite gravi. È intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Dalmine. La strada è stata riaperta alle 18,30, al termine dei rilievi. Per regolare il traffico è intervenuta anche la Protezione civile.