Giornalisti Usa degustano il Moscato e il Valcalepio

Visita speciale di giornalisti enogastronomici americani in terra bergamasca. La nostra provincia ha ospitato martedì 27 settembre la «Wine Media Conference», l’evento mondiale dedicato al settore del vino, che riunisce ogni anno wine blogger, giornalisti di settore, wine media tradizionali, influencer dei social media e operatori di settore, in particolare statunitensi. I professionisti partecipano agli incontri per migliorare e arricchire le proprie competenze, in modo da conoscere e raccontare all’esterno i territori vitivinicoli più importanti del mondo. La «Wine Media Conference» viene organizzata ogni anno in una location diversa: nel 2021 si è svolta a Eugene, in Oregon, mentre quest’anno l’organizzazione ha scelto la Lombardia. Ieri a Scanzorosciate sono arrivati una quindicina di giornalisti americani, che hanno fatto tappa in Bergamasca prima di spostarsi sul Lago di Garda.

Si tratta di un risultato storico per il nostro territorio che ha messo in mostra le pregiate etichette di Moscato di Scanzo Docg e Valcalepio Doc, grazie all’impegno dei rispettivi Consorzi di Tutela in collaborazione con le Strade del Vino di Bergamo. Il pomeriggio in terra scanzese è iniziato con la visita all’azienda Martinì Col di Paste ed è proseguito per il pranzo alla Cascina San Giovanni, dove gli ospiti sono stati accolti dal sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati