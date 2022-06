Lutto ad Almè e Levate per i due uomini travolti sulla Teem da un tir pirata

Si chiamano Massimiliano De Letteriis e Stefanita Toeder, tubisti industriali per un’azienda di Lallio: i due stavano tornando a casa dopo il lavoro quando, per verificare il carico del furgone, sono scesi dal loro mezzo e sono stati investiti mortalmente da un mezzo pesante che ha proseguito la sua marcia, senza fermarsi e senza prestare soccorso.

L’incidente poco dopo le 18.30 del 15 giugno nel tratto in direzione Nord della Teem, tra Liscate e Pozzuolo Martesana: i due sono scesi dal furgone, in direzione di Agrate, per verificare la tenuta dei tubi d’acciaio montati come carico: mentre erano in sosta sono stati travolti da un tir: i due uomini sono morti sul colpo.