Morte di Bara, la sentenza: una condanna a 8 mesi per tentata violenza e due assoluzioni

Pronunciata verso mezzogiorno di giovedì 12 maggio la sentenza del processo per la morte di Mamadou Lamine Thiam, detto Bara , ventenne di origini senegalesi che abitava ad Almè, caduto in un dirupo accanto alla strada che conduce ai Ponti di Sedrina la notte tra il 22 e il 23 luglio 2017 a Ubiale Clanezzo, mentre veniva rincorso dopo una lite scoppiata alla festa di paese.

Il pm Chiara Monzio Compagnoni aveva chiesto 11 anni per C.B., 56 anni di Ubiale, per omicidio preterintenzionale e interruzione di pubblico servizio, rispettivamente 10 anni e due mesi per gli altri due imputati.