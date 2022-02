«Noi saremo sempre con te». Palloncini e folla di amici a Seriate per l’ultimo saluto a Mattia

Seriate si stringe nel dolore dei genitori, mamma Nadia e papà Santino, alla sorella Laura e alla fidanzata Laura Spreafico lunedì mattina 28 febbraio. Un funerale che ha richiamato tantissime persone e soprattutto tantissimi giovani che hanno voluto dare l’ultimo saluto a Mattia Coter, morto in un incidente stradale a soli 23 anni, in A4 all’alba di venerdì.

I funerali di Mattia Coter (foto Colleoni)

Un grande dolore e l’affetto di un’intera comunità che si stringono ai genitori di Mattia e in particolare alla mamma, disperata per la morte del giovane figlio. Era stata proprio quest’ultima, assieme alla fidanzata di Mattia, a scoprire l’accaduto quando, alle 4 di venerdì mattina, il ventitreenne non rispondeva più al suo cellulare. Mamma e fidanzata si sono messe in viaggio lungo l’autostrada A4, percorrendo a ritroso il viaggio che Mattia stava facendo per rincasare da Brescia, finché all’altezza di Costa di Mezzate hanno notato, nella corsia opposta di marcia, i mezzi di soccorso.