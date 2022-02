Schianto dopo un malore in auto a Cazzano Sant’Andrea, non ce l’ha fatta la donna di 61 anni Annalena Colombi, di Gandino, martedì 15 febbraio era stata colpita da un malore improvviso mentre era al volante. È spirata giovedì 17 al «Bolognini» di Seriate.

Non ce l’ha fatta Annalena Colombi, 61 anni, di Gandino, la donna che martedì 15 febbraio a Cazzano Sant’Andrea era stata colpita da un malore improvviso mentre era al volante della sua auto. È spirata nella mattinata di giovedì 17 febbraio all’ospedale Bolognini di Seriate, dove era stata portata d’urgenza subito dopo l’incidente stradale. L’incidente è avvenuto verso le 9 di martedì mattina in via Giuseppe Mazzini, nella zona industriale di Cazzano Sant’Andrea. La donna si era sentita male – secondo i primi accertamenti sarebbe stata colpita da un aneurisma cerebrale – e aveva perso il controllo dell’auto, finendo contro una recinzione. Subito alcuni automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. La donna è stata trasportata in ambulanza in gravi condizioni e affidata alle cure del personale sanitario dell’ospedale «Bolognini» di Seriate. Annalena Colombi lascia i genitori e due fratelli.

La recinzione contro la quale è finita l’auto

