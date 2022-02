Auto contro un muretto a Cazzano Sant’Andrea: grave una donna di 61 anni La conducente, una 61enne è stata rinvenuta in arresto cardio circolatorio e trasportata con manovre di rianimazione in corso all’ospedale di Seriate.

Incidente stradale in via Giuseppe Mazzini a Cazzano Sant’Andrea nella mattinata di martedì 15 febbraio, intorno alle 9. Un’auto è uscita di strada finendo la propria corsa contro un muretto. La conducente, una 61enne è stata rinvenuta in arresto cardio circolatorio e trasportata con manovre di rianimazione in corso all’ospedale di Seriate. Sul posto informa l’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sono intervenuti automedica, ambulanza, Vigili del fuoco e Carabinieri. Non è riuscito invece ad arrivare sul posto l’Elisoccorso da Bergamo per le cattive condizioni meteo. Seguono aggiornamenti.

