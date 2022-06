Sciopero di Ryanair e Easyjet, molti voli cancellati anche a Orio al Serio - Foto

Sit-in dei lavoratori delle compagnie aeree Volotea e Ryanair mercoledì mattina a Cagliari: presidio davanti al settore partenze e due voli cancellati (sei in totale nei tre scali sardi) in occasione dello sciopero nazionale di quattro ore.

«Numeri ancora da definire - spiega all’Ansa William Zonca, segretario regionale Trasporti Uil - ma sicuramente l’adesione è stata buona. Sempre tenendo conto però che ci sono delle fasce di garanzia da rispettare e che in tanti, pur volendo aderire alla protesta, non l’hanno potuto fare».

Lo sciopero ha creato problemi dappertutto e anche a Orio al Serio la maggior parte dei voli programmati di Ryanair e EasyJet sono stati cancellati. I voli in questione sono stati fortunatamente cancellati con largo anticipo, garantiti alcuni voli per le isole in partenza e arrivo dallo scalo bergamasco.