Sciopero generale, possibili disagi su treni e bus. Non si fermano scuola e sanità Sciopero generale nella giornata di giovedì 16 dicembre contro le politiche economiche previste nella Manovra del governo Draghi, considerata da Cgil e Uil inadeguata.

Sciopero generale nella giornata di giovedì 16 dicembre contro le politiche economiche previste nella Manovra del governo Draghi, considerata da Cgil e Uil inadeguata. Non ha invece ritenuto opportuno proclamare sciopero la Cisl, in un momento che il sindacato ha definito «particolare» per il Paese.

I maggiori disagi sono nel mondo dei trasporti: non si fermano infatti Poste, Scuola e Sanità. Per quanto riguarda i treni Trenord assicura un servizio regolare mentre potrebbero aderire allo sciopero il personale dei gestori delle infrastrutture Ferrovienord e Rfi. Per questo, nonostante Trenord non sia coinvolta dall’agitazione, il servizio ferroviario lombardo potrà subire limitazioni o cancellazioni. «Saranno comunque previste fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 – spiegano da Trenord -. Tutte le informazioni sulla circolazione dei treni saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito». L’invito ai passeggeri è quello di prestare particolare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

In adesione allo sciopero generale è stato proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane, dalla mezzanotte alle 21 del 16 dicembre, nel rispetto delle fasce di garanzia (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21).

Atb e Teb non hanno ricevuto comunicazione dalle organizzazioni sindacali territoriali, tuttavia, al fine di limitare eventuali possibili disagi al pubblico, comunicano che il servizio è in ogni caso garantito dalle ore 6.15 alle ore 9.15 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Si comunica inoltre che il tasso di adesione del precedente sciopero (1 giugno 2021), proclamato dalle sigle Filt-Cgil, UilTrasporti unitamente a Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Ugl nell’ambito del confronto sul rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri è stato pari al 94% per Atb e 68% per Teb. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.atb.bergamo.it.

Lo sciopero generale potrebbe incidere anche sull’operatività dell’aeroporto di Orio al Serio. Nel trasporto aereo il personale navigante delle compagnie aeree e gli addetti alle attività operative degli aeroporti, compresi i controllori di volo, scioperano per un’intera prestazione lavorativa dalle 0.01 alle 24, nel rispetto delle fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Coinvolti dall’agitazione anche tassisti, conducenti Ncc e dipendenti delle Autostrade.

© RIPRODUZIONE RISERVATA