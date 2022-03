Scontro tra due auto a Mozzo, gravissima una 73enne di Almenno

È in gravissime condizione, ricoverata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, una 73enne di Almenno San Bartolomeo rimasta coinvolta in un incidente automobilistico venerdì 18 marzo, alle 9.10 in via Crocette all’altezza del civico 42 a Mozzo. All’arrivo dei soccorsi, la donna era in arresto cardiocircolatorio e sono state messe in atto delle manovre di rianimazione.