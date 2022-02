Contro un muretto, muore un 32enne a Ponte San Pietro. Tre feriti

La dinamica

Ancora non chiare le cause del terribile incidente, dalle prime informazioni il 32enne, che era al volante della Fiat 500, ha perso il controllo della sua autovettura, finendo contro il muretto di sostegno per la recinzione. L’alta velocità potrebbe essere una delle cause, sul posto i soccorritori, i Vigili del fuoco che hanno anche bonificato l’area e i Carabinieri per i rilievi del caso. Non ci sono altre vetture coinvolte.