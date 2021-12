Alla fine l’Atalanta non giocherà con la discussa maglia del Christmas match - Foto Con uno scarno comunicato la società atalantina ha annunciato a poche ore dalla gara con la Roma che dopo le polemiche degli scorsi giorni scorsi non indosserà la maglia del Christmas match.

L’Atalanta scende in campo alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo rinunciando alla divisa della dodicesima edizione del Christmas Match, che riporta uno skyline che ha provocato molte polemiche dato che ricorda più quello di Torino che non di Bergamo Alta . Ad annunciarlo una nota del club, che ha deciso di mettere un freno alle polemiche e alle proteste dei tifosi fin da giovedì sera alla presentazione della maglia: «Rammaricata e dispiaciuta per quanto accaduto in questi ultimi giorni, al fine di evitare ogni ulteriore strumentalizzazione, vista l’importanza della partita, la Società ha deciso che oggi la squadra scenderà in campo indossando la prima maglia gara ufficiale ».

Nella notte, anche uno striscione a Zingonia, fuori dalla sede: «La maglia è sbagliata!! Per rispetto non va indossata» .

Non si ferma, invece, l’iniziativa di beneficenza con l’asta a favore dell’Associazione Amici della Pediatria Onlus .

