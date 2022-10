«Birthday Match», le maglie all’asta. Quelle di Lookman e Salvini le più quotate

Si tratta di un’iniziativa organizzata da Atalanta BC e Bergamo Tv il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Alle 25 maglie in palio è stata aggiunta anche quella del giovane portiere della Primavera Bertini, andato in panchina contro gli emiliani.

Subito maxi offerte da 1000 euro per le casacche di Lookman e Scalvini, seguite a 500 da quelle di Koopmeiners, Muriel, de Roon, Hojlund e Ruggeri, ma ce ne sono alcune ancora ferme ai 100 iniziali. Le quote aggiornate alle ore 18 di giovedì 20 ottobre sono disponibili sui canali social Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv e sul sito internet dell’Atalanta oltre che sul nostro sito: si possono fare offerte in qualsiasi momento con sms al 335.6969423 e via mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].