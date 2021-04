Lombardia: consegnata la Rosa Camuna a Percassi e Bassetti - Video Il riconoscimento della Regione Lombardia al presidente dell’Atalanta Bergamasca calcio e al primo presidente regionale.

Sono stati consegnati nella mattinata di giovedì 29 aprile a Palazzo Lombardia i «Premi Rosa Camuna» 2020. Insigniti del riconoscimento, Piero Bassetti, primo presidente della Regione Lombardia e Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta. La cerimonia è stata celebrata, in forma riservata, a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, e del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.

«Due lombardi - ha spiegato il governatore Fontana - che, in ambiti differenti, hanno contribuito in maniera forte e concreta alla crescita della nostra regione. Nel solco tracciato dal Piero Bassetti, la nostra Regione è diventata modello di efficienza e produttività. Antonio Percassi ha impreziosito la sua importante attività imprenditoriale con il “miracolo sportivo” dell’Atalanta, simbolo vincente del calcio lombardo anche a livello internazionale». «È stato un onore - ha aggiunto il presidente Fermi - consegnare questi riconoscimenti ai due personaggi così importanti. Nel leggere la storia dell’istituzione Regione Lombardia appare ben chiara l’importanza del lavoro svolto dal presidente Bassetti. Antonio Percassi oggi più che mai è sinonimo di Atalanta, ovvero di una squadra di calcio vincente, ma anche di un modello organizzativo apprezzato in tutta Italia e preso come esempio e modello anche oltre i confini nazionali».

Questa la motivazione del premio consegnato al presidente dell’Atalanta: «Una squadra di straordinario talento che, con la qualificazione alla Champions League, il suo record di gol nel Campionato di Serie A 2019-2020 e i recenti successi in campo, ha contribuito a fare grande la storia del calcio italiano. Da sempre un simbolo per la città di Bergamo e il suo territorio, nei drammatici mesi segnati dall’emergenza sanitaria ha rappresentato la voglia di rinascere e superare le difficoltà più forti di prima».

Questa la motivazione del premio a Bassetti: «Primo presidente della Regione Lombardia, nei cinquanta anni della sua istituzione. Per il rilevante impegno in campo politico, imprenditoriale e sociale. Durante il suo governo, dal 1970 al 1974, ha saputo porre le più solide fondamenta ad una Istituzione che è divenuta simbolo del lavoro e del progresso in Italia e in Europa. Anche oggi, attraverso la Fondazione Bassetti, promuove l’esercizio responsabile dell’innovazione quale fattore di sviluppo sociale, sostenendo scienza, tecnologia, imprenditoria e modelli di governance. La sua altissima professionalità, la sua modernità di pensiero e la sua lungimiranza ne fanno tutt’ora un modello di riferimento della politica e dell’economia nazionale».

«Quella della pandemia è la partita vera. La partita da vincere nel più breve tempo possibile. La stiamo affrontando tutti insieme e speriamo di vincerla». Lo ha detto il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, in un’intervista a «Lombardia Notizie Online» a margine della consegna del «Premio Rosa Camuna 2020», il riconoscimento istituzionale della Regione Lombardia consegnatogli oggi dal governatore Attilio Fontana. «Siamo onorati ed orgogliosi - ha proseguito Percassi - di aver ricevuto questo premio, un riconoscimento fantastico che non aspettavamo. Ma che, in fondo, abbiamo meritato».

L’imprenditore bergamasco ha quindi spiegato come «l’Atalanta abbia realizzato un programma di lavoro che riguardava i primi 10 anni». «Oggi - ha detto Percassi - iniziamo l’undicesimo e abbiamo molti progetti da realizzare e vogliamo migliorare. Noi siamo una piccola società rispetto ai ’colossi’ presenti a livello europeo. Ci ha fatto crescere molto aver disputato la l’Europa League e soprattutto la Champions, abbiamo imparato molto; per noi è stato come andare all’Università ed è servito a individuare al nostro interno possibili e ulteriori crescite».

Guardando ai giovani che cullano il sogno di diventare calciatori o di ottenere successo nel mondo del lavoro, l’imprenditore Percassi, anche nelle vesti di ex calciatore di Serie A, ha detto: «Bisogna sempre avere tanta passione. Io ho fatto tutto il settore giovanile dell’Atalanta, ho avuto compagni di squadra che poi sono diventati giocatori importantissimi, come Scirea e Cabrini. Fondamentale, nel mio percorso, è stata l’impostazione dell’Atalanta basata sulla serietà, sul comportamento e sull’applicazione. Questi principi ti ’rimangono dentro’ e sono serviti a realizzare quello che è stato sia il mio tragitto nel calcio, sia quello da imprenditore. Perché questi principi fondamentali - ha sottolineato il presidente dell’Atalanta - rimangono ben saldi. I principi dell’onestà, della correttezza, della serietà. Senza mai perdere lo spirito e la voglia di reagire per affrontare i problemi che quotidianamente ti trovi davanti».

Sui grandi risultati dell’Atalanta è intervenuto anche il governatore Attilio Fontana: «L’Atalanta è per tutti un simbolo molto importante perché fa della determinazione, dell’impegno e della salvaguardia dei giovani uno dei punti più importanti. È squadra di una città ’piccola’ che compete con le principali compagini delle principali città europee. L’Atalanta ha saputo trovare il giusto equilibrio nel difficile mondo del calcio, riuscendo a organizzare una struttura ’sana’, fatta di persone capaci e ottenendo risultati eccellenti». «E poi - ha concluso Fontana - è stata anche un punto di riferimento per la città di Bergamo e per la sua provincia che tanto ha sofferto nella prima ondata del Covid e che, anche attraverso l’Atalanta, ha avuto una reazione eccellente».

«Da bergamasca sono particolarmente orgogliosa del Premio Rosa Camuna conferito all’Atalanta. I colori nerazzurri non sono solo il simbolo di una provincia intera, vanto di un popolo che nei mesi più difficili ha saputo resistere e rinascere, ma ormai rappresentano Bergamo e la Lombardia in Italia e in tutta Europa. Sono fiera di loro». Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, celebra la consegna odierna a Palazzo Lombardia del ’Premio Rosa Camuna’ edizione 2020 ad Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, da parte del Governatore lombardo, Attilio Fontana.

«L’Atalanta ha fatto appassionare tutti gli italiani, che hanno dimenticato campanilismi e divisioni, tifando per il grande cuore orobico – aggiunge Lara Magoni -. Lo sport, ancora una volta, come simbolo di unità e di abbraccio tra i popoli, in un periodo particolarmente difficile. E straordinario volano di marketing territoriale: le bellezze della nostra Bergamo, infatti, hanno fatto il giro d’Europa e sono sicura che quando finalmente si potrà viaggiare liberamente, molti visitatori verranno nella nostra città per ammirarne le eccellenze, le sue tipicità e gustare la sua enogastronomia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA