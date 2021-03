Novità su L’Eco e Corner: arrivano le «statistiche avanzate» di Instat Acquisito da Sesaab l’accesso all’infinito archivio della società che analizza i dati di tutti i giocatori del mondo.

I numeri stanno cambiando il mondo del calcio. Stagione dopo stagione, dai club che giocano la Champions League a quelli delle leghe inferiori, l’utilizzo di statistiche avanzate è sempre più fondamentale per analizzare il rendimento di squadre e giocatori in una singola partita, in una stagione o nell’intera carriera. Per questo motivo, Sesaab ha deciso di investire negli strumenti di InStat, che permetteranno a L’Eco di Bergamo, a Corner e a Bergamo TV di mettere un’immensa mole di dati a disposizione di lettori e telespettatori.

Ma di cosa stiamo parlando? InStat permette alla nostra squadra di esperti di analizzare nel dettaglio le prestazioni dei giocatori dell’Atalanta, attraverso centinaia di statistiche avanzate che riguardano qualsiasi fase della partita. Non più solo gol, assist, corner e falli commessi, ma un’analisi più completa degli xG (Expected Goals), dati sul pressing, sulla qualità per ogni tipo di passaggio (lungo, medio, corto, verso destra, sinistra, in avanti, all’indietro). Grazie a questo investimento, ora la redazione ha a disposizione centinaia e centinaia di voci statistiche a cui attingere come supporto al lavoro giornalistico quotidiano, ma non solo. Sarà più semplice fornire report sulle partite grazie a mappe e grafici (qui a fianco un esempio), che aiutano a capire la posizione in campo di un giocatore, dove ha toccato più palloni, in quale zona dell’area di rigore riesce a rendersi più pericoloso.

Un’operazione che ha l’obiettivo di portare ai lettori un’analisi ancora più approfondita durante la settimana, per arrivare preparati al fischio d’inizio e poi dopo, per capire insieme chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio, dove le cose stanno andando bene e dove si può migliorare. A disposizione anche ore e ore di video di ogni singolo giocatore al mondo, così da poter conoscere a fondo i futuri nuovi acquisti dell’Atalanta e, perché no, tenere d’occhio gli ex e i nerazzurri in prestito. Un’evoluzione, un deciso cambio di passo.

