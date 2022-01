Stasera a TuttoAtalanta si chiude l’asta benefica delle maglie In vetta alla classifica delle offerte con 1800 euro la maglia di Miranchuk, seguita a 1500 da quelle di Palomino, Koopmeiners, De Roon e Zapata.

La vittoria di Udine, la Coppa Italia col Venezia, il big match con l’Inter: se ne parla a TuttoAtalanta, stasera dalle 20,50 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – streaming www.bergamotv.it ). Collegati con Matteo De Sanctis l’allenatore ed ex atalantino Claudio Foscarini, i giornalisti Cesare Malnati e Roberto Belingheri.

Sempre questa sera si chiude l’asta benefica delle 25 maglie nerazzurre dell’Atalanta indossate e autografate nel Christmas Match 2021. Il ricavato dell’iniziativa, organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv, sarà devoluto agli Amici della Pediatria. In vetta alla classifica delle offerte con 1800 euro la maglia di Miranchuk, seguita a 1500 da quelle di Palomino, Koopmeiners, De Roon e Zapata.



Fino alle ore 18 si potranno fare rilanci con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili social Facebook e Instagram di « TuttoAtalanta Bergamo Tv » dove sono pubblicati gli aggiornamenti di tutte le quotazioni (così come sui canali ufficiali dell’Atalanta). Poi ultimi rilanci solo con telefonate al numero che sarà comunicato durante la puntata.

