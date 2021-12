Zapata e Koopmeiners: le maglie più gettonate dell’asta di «TuttoAtalanta» Il ricavato verrà interamente devoluto all’associazione «Amici della pediatria onlus».

Ultimo appuntamento del 2021 con «TuttoAtalanta», la trasmissione sportiva dedicata alla squadra nerazzurra, in onda in diretta come ogni lunedì dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre – streaming www.bergamotv.it ). L’arrivo di Boga e le trattative di calciomercato saranno al centro delle discussioni: collegati con Matteo De Sanctis anche il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi e il giornalista Cesare Zapperi. E poi l’asta benefica delle 25 maglie nerazzurre dell’Atalanta indossate in occasione di Atalanta-Roma del 18 dicembre, il «Christmas Match 2021»: il montepremi provvisorio delle promesse di pagamento sfiora quota 10mila euro.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv, è giunta alla sua dodicesima edizione: quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto agli «Amici della Pediatria Onlus», associazione di volontariato che dal 1990 opera presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a supporto dei bambini malati e delle loro famiglie. In vetta alla speciale classifica delle offerte, a quota 1000 euro le maglie di Koopmeiners e Zapata, seguite a 600 da Ilicic e a 500 da Freuler mentre le più economiche si attestano a 200 euro.

Si possono fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] e sulle pagine social Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv» dove tutte le sere vengono pubblicati gli aggiornamenti delle quotazioni delle maglie (così come sui canali ufficiali dell’Atalanta).

