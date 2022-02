Porta Nuova ieri e oggi, la storia passa tra i Propilei

Bellissima e inconfondibile. La città di Bergamo, il suo cuore antico ed elegante, tra alto e basso, in uno scatto di oltre un secolo fa tratto dall’archivio dello studio fotografico Wells e online su Storylab.it . La foto scattata all’altezza dei Propilei di Porta Nuova non riporta la data, ma osservando il tram al centro della foto si nota un dettaglio utile a individuare l’epoca: la vettura è elettrica e questo tipo di trazione per i tram cittadini fu adottata dal 1898 a partire proprio da questa linea, la numero 1, che collegava la stazione ferroviaria alla funicolare (già elettrica dal 1892).

La vecchia Fiera

Non erano stati ancora demoliti, lungo il Sentierone, gli edifici della vecchia Fiera, visibili sulla destra. La vecchia Fiera era una struttura in muratura che ospitava ben 500 botteghe e per circa 200 anni fu un punto di riferimento per gli scambi commerciali , oltre che luogo di aggregazione importante per la città. Nell’Ottocento i commerci si spostarono altrove e iniziò il declino di questi spazi che diventarono perlopiù magazzini e depositi, che di sera si prestavano anche al malaffare. Così, all’inizio del Novecento, il Comune di decise di rinnovare completamente l’area.