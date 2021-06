Brucia un fienile a Treviglio, maxi intervento dei Vigili del fuoco nella notte - Foto Un incendio nella notte ha richiesto un intervento massiccio dei Vigili del fuoco a Treviglio.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, Romano di Lombardia e Gazzaniga hanno lavorato nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 luglio per un grosso incendio scoppiato in un fienile della cittadina bergamasca.

In tutto al lavoro c’erano dieci mezzi operativi e più di 30 vigili che sono intervenuti poco dopo l’una in via Contessa Piazzoni. L’intero fienile è stato compromesso e a breciare c’era anche un furgone che era posteggiato vicino alla struttura, andata completamente in fiamme.

Fortunatamente nel rogo non ci sono stati feriti, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e bonificato l’aria. A bruciare 300 mq di fieno e 200 mq di paglia, l’incendio ha distrutto un muletto meccanico e diverse macchine agricole.

