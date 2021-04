Brucia un tetto di eternit e legno a Brembate: casa inagibile, non si sono feriti - Le foto Nuvola di fumo nella mattinata di giovedì 8 aprile in via Grignano a Brembate per un incendio a un tetto di un’abitazione.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari di Madone e i volontari di Treviglio sono intervenuti nella mattinata di giovedì 8 aprile per un incendio a un tetto a Brembate in via Grignano intorno alle 10.45. Sono stati completamente bruciati circa 250-300 metri di tetto in eternit e legno. Non ci sono feriti ma la casa è inagibile.

