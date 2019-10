Capriate, irruzione all’ex hotel Cabina

Operazione di contrasto allo spaccio I carabinieri di Treviglio hanno controllato l’edificio dove dormivano tre senza fissa dimora.

I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito un servizio straordinario di controllo finalizzato a contrastare lo spaccio e il degrado di aree ben localizzate sul territorio del comune di Capriate San Gervasio e limitrofe, individuate anche a seguito di segnalazioni pervenute ai carabinieri da alcuni cittadini e dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

15 militari in divisa con un’unità cinofila del Nucleo di Orio al Serio, hanno cercato droga all’interno dell’edificio abbandonato dell’ex Hotel Cabina, ricovero notturno di senza tetto e spacciatori.

In particolare l’intervento presso l’ex struttura ricettiva è scattato alle 6. Al secondo piano interrato, un tempo destinato ad autorimessa, tra cumuli di immondizia, vestiti abbandonati e pozzanghere d’acqua sono state individuate tre persone, due di nazionalità tunisina ed uno egiziano, che dormivano su giacigli di fortuna. Non avendo al seguito documenti di riconoscimento i tre, senza fissa dimora, sono stati condotti in caserma per l’identificazione, è stato verificato che erano regolari e per questo sono stati rilasciati.

Nel corso dell’ispezione interna, eseguita utilizzando anche un cane antidroga per la ricerca di stupefacente, sono stati rinvenuti tre grossi coltelli da cucina, probabilmente utilizzati come arma da difesa per chi si era precedentemente rifugiato all’interno dell’edificio.

Durante i controlli sulla circolazione stradale, eseguiti nell’ambito del medesimo servizio straordinario, sono stati denunciati a piede libero 3 automobilisti, rispettivamente per guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

