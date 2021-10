(Foto by Cesni)

Claudio Bolandrini esulta dopo la vittoria (Foto by Cesni)

Caravaggio, Bolandrini resta sindaco: «Ha vinto la continuità, premiato il lavoro svolto» Ha vinto il sindaco uscente: Claudio Bolandrini nel ballottaggio di Caravaggio ha superato il candidato del centrodestra Giuseppe Prevedini, ex sindaco della città, dal 2006 al 2016. Seggi chiusi alle 15 di lunedì 18 ottobre.

«Gli elettori hanno premiato il lavoro svolto in passato e la presentazione di un programma coerente e fattibile. Ha perso il vecchio che voleva tornare e ha vinto il nuovo che voleva completare quanto iniziato». Con questa dichiarazione Claudio Bolandrini si conferma sindaco.

La festa a Caravaggio

La gioia del sindaco Bolandrini a CaravaggioFoto Cesni

Caravaggio ha il suo primo cittadino dopo il ballottaggio chiuso alle 15 di lunedì 18 ottobre con un’affluenza del 53.75%. Bolandrini, sostenuto dal Pd e da due liste civiche, ha ottenuto il 56,82% contro il 43,18% dello sfidante.



La festa in piazza ha visto l’arrivo anche di Prevedini - appoggiato dal suo partito, la Lega, oltre che da Fratelli d’Italia e Forza Italia - si è andato a congratulare con Bolandrini. «La divisione con Carlo Mangoni ha inevitabilmente influito - ha commentato -. Se non ci fosse stata la spaccatura nel centrodestra ci saremmo imposti al primo turno». Il vicepresidente della Bcc Caravaggio Adda Cremasco ha giocato un ruolo da ago della bilancia: uscito sconfitto al primo turno, ha dichiarato per il ballottaggio il suo appoggio a Bolandrini invece che al centrodestra di cui doveva essere inizialmente il candidato sindaco. Lo stesso Mangoni fino ad agosto doveva essere il candidato unico del centrodestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA