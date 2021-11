Cento grammi di cocaina in casa: arrestato 37enne a Urgnano I Carabinieri di Treviglio hanno trovato anche 3mila euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

Nella mattinata di mercoledì 24 novembre, i Carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 37enne pregiudicato marocchino di Urgnano.

A seguito delle indagini di Polizia Giudiziaria, i militari della Stazione di Urgnano coadiuvati da un’unità cinofila dei carabinieri di Orio al Serio hanno perquisito l’appartamento dell’uomo dove sono state sequestrate 47 dosi ed alcune confezioni di cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi cento grammi nonché materiale per il confezionamento nascosto in cucina e in camera da letto. In casa sono stati trovati anche 3280 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

