Cerca di evitare l’alt dei finanzieri che lo fermano insospettiti, nel bagagliaio 10kg di hashish È successo a Canonica d’Adda.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo durante un servizio di controllo a Canonica D’Adda hanno fermato un’autovettura insospettiti dal fatto che il conducente abbia palesemente tentato di eludere lo stop dei finanzieri portandosi a ridosso di un camion che lo precedeva.

Dopo aver identificato il conducente, i finanzieri della Compagnia di Treviglio hanno effettuato un’attenta ispezione dell’auto, trovando nel vano della ruota di scorta all’interno del bagagliaio un involucro di plastica contenente 10,3 kg di hashish accuratamente confezionati in cento panetti e circa 25.600 euro in contanti.

La droga, il denaro e l’autovettura utilizzata per il trasporto della droga sono state sequestrate, mentre il conducente è stato arrestato in flagranza di reato e successivamente portato in carcere a Bergamo a disposizione della magistratura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA