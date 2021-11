Covo, spaccia cocaina in casa: 52enne agli arresti domiciliari La clientela della bassa bergamasca. I militari di Romano di Lombardia hanno eseguito un decreto di carcerazione emesso dal Tribunale di Bergamo.

La scorsa domenica, i carabinieri di Treviglio hanno dato corso all’esecuzione di un decreto di carcerazione nei confronti di un 52enne pregiudicato di Covo.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, l’uomo – originario di Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano – si era reso autore di diversi reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Romano di Lombardia e Covo, tutti commessi con soluzione di continuità tra il 2019 e il 2021.

In particolare, diversi episodi sarebbero relativi allo spaccio di cocaina messo in essere proprio al suo domicilio a favore di una clientela prevalentemente proveniente dalla pianura bergamasca.

Accertata l’attività illecita, i carabinieri di Romano di Lombardia avevano quindi informato l’Autorità giudiziaria che, per come deciso dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, ha disposto gli arresti domiciliari, provvedimento subito eseguito dai militari.

