Donna con il figlio di 3 anni finisce contro il muro di una casa: trasportati all’ospedale Papa Giovanni - Le foto L’incidente a Fara Gera d’Adda: feriti una donna di 29 anni e il figlio di tre anni.

Una mamma di 29 anni e il suo bimbo di 3 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale intorno alle 13 di lunedì 7 febbraio. La giovane donna ha perso il controllo della sua Mercedes ed è finita contro un muro in via Longobardica, nel comune di Fara Gera d’Adda.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: un’auto medica 118 di Capriate, due ambulanze di Capriate e Bonate Sotto e la Polizia locale di Treviglio. La donna e il figlio sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale papa Giovanni di Bergamo. I vigili del fuoco volontari di Treviglio hanno messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA