Fontanella, autobotte carica di soda caustica si ribalta sulla Soncinese Code nella mattinata di martedì 2 novembre per l’incidente stradale: la strada è stata riaperta verso le 13. Ferito in modo non grave il conducente.

Un’autobotte carica di soda caustica si è ribaltata verso le 8,30 di martedì 2 novembre sulla ex statale 498 Soncinese, al confine tra Fontanella e Soncino. Per cause in corso d’accertamento il mezzo, che viaggiava in direzione Soncino, è uscito di strada, ha urtato il guardrail e si è rovesciato su un fianco. L’autista, un uomo di 54 anni, fortunatamente non ha riportato ferite gravi: è stato portato all’ospedale di Treviglio in codice verde. Non sono rimaste coinvolte altre persone. Sul posto i vigili del fuoco del nucleo Nbcr dei vigili del fuoco di Milano che si occupa del contenuto della cisterna travasandolo in sicurezza prima di effettuare manovre sul camion, i vigili del fuoco di Romano e Orzinuovi, i carabinieri di Treviglio e i mezzi del soccorso sanitario. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di recupero del mezzo e del carico pericoloso. Inevitabili i disagi sulla Soncinese, strada dove il traffico è sempre intenso e dove già in passato si sono incidenti stradali anche gravi: il più recente risale a pochi giorni fa ed è costato la vita a un giovane di 27 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA