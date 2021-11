Schianto frontale, Diego muore al ritorno da partita.Tifoso nerazzurro, aveva 27 anni

È morto mentre tornava a casa dopo aver assistito alla partita della sua amata Atalanta contro la Lazio. Diego Simonetti, 27 anni appena compiuti, metalmeccanico di Casalmorano, in provincia di Cremona, è rimasto vittima sabato sera di un terribile schianto sulla strada statale Soncinese. L’incidente si è verificato alle 19.15 tra Fontanella e Soncino, all’altezza dello svincolo che porta alla frazione di Gallignano. Simonetti è stato coinvolto in uno scontro frontale con la sua Ford Fiesta, rimasta schiacciata dalla Dacia Duster di un 29enne di Milano. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri di Camisano e Montodine, intervenuti per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni la Dacia Duster, guidata dal giovane milanese, viaggiava in direzione di Bergamo, mentre la Fiesta del 27enne procedeva nella direzione opposta. Per cause da accertare i due veicoli hanno impattato frontalmente con grande violenza. La Fiesta si è accartocciata, ridotta a un cumulo di lamiere.

Subito una passante ha chiamato il 112 e sono intervenuti l’elicottero del 118 decollato da Brescia, atterrato nel campo attiguo alla statale, un’automedica di Cremona e un’auto infermierizzata di Bergamo e due ambulanze. I vigili del fuoco di Crema e Orzinuovi hanno tagliato le lamiere della Fiesta ed estratto Simonetti. Il milanese è stato condotto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Crema, dove è ricoverato ma è fuori pericolo.