L’incidente a Treviglio (Foto by Cesni)

In bicicletta travolto da un’auto: grave un 73enne a Treviglio Era in bicicletta quando è stato urtato da una macchina, a Treviglio. Un uomo di 73 anni è in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Grave investimento nel pomeriggio di giovedì 15 aprile a Treviglio. Un uomo di 73 anni, residente nella cittadina della Bassa Bergamasca, è stato travolto mentre era in bicicletta da una Citroen Picasso guidata da una donna di 75 anni: l’incidente in via Pascoli intorno alle 17.30.

Caduto a terra, il 73enne è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: le sue condizioni paiono critiche. Sul posto anche la Polizia locale di Treviglio, un’ambulanza e un’auto medica.

