Inseguimento con elicottero e termocamera

Covo, arrestati due spacciatori Un 27enne e un 29enne in manette dopo un inseguimento da film.

Operazione antidroga eseguita nella serata di venerdì 6 novembre in aperta campagna nei territori dei comuni di Covo e Antegnate effettuata dai carabinieri del Comando Compagnia di Treviglio, con il supporto aereo dei militari del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio. Sono stati arrestati due cittadini irregolari di origini marocchine, di 29 e di 27 anni, con precedenti specifici per spaccio di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di circa 50 grammi di eroina.

In seguito a diverse segnalazioni pervenute ai carabinieri di Romano di Lombardia relative ad un via vai di persone in un’area campestre isolata, limitrofa ad uno dei cavalcavia dell’autostrada A35 tra i comuni di Covo e Antegnate, i carabinieri hanno monitorato la zona, avvalendosi anche del supporto dell’elicottero. Dopo i riscontri nei giorni precedenti, per i quali sono stati fermati diversi assuntori di sostanze stupefacenti e rinvenuti quantitativi di eroina e cocaina per uso personale, ieri sera l’area è stata cinturata e controllata dall’alto dall’elicottero dei carabinieri di Orio al Serio

Grazie alla termocamera presente a bordo del velivolo, i due arrestati che avevano tentato la fuga favoriti dal buio nei boschi circostanti lungo il tratto della Bre.Be.Mi, sono stati localizzati e raggiunti dai militari a piedi.

Nel corso delle attività sono stati rinvenuti e sequestrati in loro possesso 48 grammi di eroina e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

