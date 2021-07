La bufera ha lasciato sul campo danni per milioni di euro. La distruzione a Lurano - Foto e video Nella Bassa tra le più colpite c’è Lurano dove alberi, ma anche pezzi di legno e lamiere sono volate in mezzo alla strada. Ingenti i danni, ma fortunatamente nessun ferito. Si lavora anche sulla cupola del Santuario di Caravaggio.

Il giorno dopo la bufera che si è scatenata giovedì 9 luglio anche sulla nostra provincia ha lasciato sul campo danni per milioni di euro, soprattutto nella Bassa. A Lurano i danni maggiori e più evidenti con tetti scoperchiati, alberi abbattuti e il lavoro di ripristino già cominciato all’alba di venerdì 9 luglio.

Guarda il video e le foto della devastazione a Lurano alla sala civica e ad altri edifici pubblici.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Lavori a Lurano il giorno dopo la bufera: sindaco protezione civile e sommozzatori di Treviglio all’opera

(Foto by Luca Cesni)

Lavori a Lurano il giorno dopo la buferaLuca Cesni



(Foto by Luca Cesni)



(Foto by LucaCesni)

Lavori in corso anche sul tetto della cupola del Santuario di Caravaggio che ha subito dei danni alla copertura.

La gru impegnata a ripristinare la copertura della cupola del Santuario di Caravaggio

(Foto by Luca Cesni)

danni maltempo azienda agricola la Libellula castel Rozzone serre devastate

(Foto by Luca Cesni)

Il temporale è stato un altro duro colpo anche al settore agricolo questa volta la violenza del maltempo si è abbattuta nella zona di Arzago D’Adda, Canonica , Fara, Arcene, Brignano e Verdello, scoperchiando serre, tetti di stalle e capannoni oltre a campi di mais allettati.

Una violenta grandinata con epicentro la collina di Grumello del Monte aveva interessato il giorno precedente i comuni di Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Castelli Calepio Gandosso, Sarnico, in particolare nelle zone collinari. Una vera e propria tempesta di ghiaccio che si è abbattuta sui vigneti, causando danni che in alcuni casi sono arrivati anche all’80% del raccolto. Colpiti da grandine e vento anche qualche oliveto, già in sofferenza per via della siccità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA