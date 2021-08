Legna e pannelli da cantiere: rogo a Calcio nella notte - Foto Un incendio è scoppiato nelle prime ore di lunedì 16 agosto a Calcio.

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incendio in un deposito edile a Calcio, in Via Donizetti, intorno all’1.30 di lunedì 16 agosto.

Il magazzino conteneva una catasta di legni e pannelli da cantiere: le fiamme - che hanno coinvolto circa 100 metri quadrati di deposito - sono state spente e i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i Carabinieri di Treviglio.

