Non funzionano le bombole a metano: camion in fiamme a Cortenuova L’autista, un uomo di 54 anni, nell’intento di spegnere il fuoco, si è bruciato alla mano.

Un malfunzionamento alle bombole del metano ha causato un principio di incendio in un camion in via Trieste a Cortenuova . Il mezzo ha preso fuoco nella mattinata di martedì 11 gennaio intorno alle 9.40 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Romano di Lombardia. L’autista, un uomo di 54 anni, nell’intento di spegnere il fuoco, si è bruciato alla mano: ha riportato solo lievi ferite ed è stato soccorso in codice verde dal personale del 118 sopraggiunto con un’ambulanza . I Vigili del fuoco, spente le fiamme, hanno messo in sicurezza il mezzo.

