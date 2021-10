Prende a sprangate sei auto parcheggiate a Caravaggio: preso un 23enne Infranti i vetri delle auto. L’uomo, pregiudicato, era ubriaco. Fermato dai Carabinieri di Treviglio.

I Carabinieri di Treviglio hanno arrestato nelle notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre un 23enne, di origine albanese, pregiudicato, irregolare sul territorio nazionale, che ha danneggiato sei autovetture parcheggiate lungo via Verdi di Caravaggio.

I militari dell’Arma sono stati allertati da un residente che ha dapprima segnalato al 112 dei forti rumori di vetri che si infrangevano provenienti dalla via e poi, sceso in strada, la presenza di un uomo intento a danneggiare le vetture in sosta con una spranga in ferro.

Intervenuti sul posto con due equipaggi dipendenti dalla Stazione di Fara Gera d’Adda e della Sezione Radiomobile, i carabinieri hanno rintracciato l’autore mentre si allontanava in direzione di un’abitazione poco distante. L’autore – che nel frattempo si era liberato del bastone – ha subito manifestato forte stato di alterazione psicofisica da assunzione di bevande alcoliche e ammesso di aver infranto i vetri delle auto. Presentando alcune lievi ferite cagionatesi durante l’atto delittuoso, è stato portato al Pronto soccorso dell’Ospedale di Treviglio per le cure del caso.

Dopo aver trovato e sequestrato l’arnese utilizzato per compiere il reato, i militari hanno contattato i proprietari delle auto che hanno subito sporto denuncia-querela per il reato di danneggiamento aggravato.

Dopo le formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Bergamo, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa dell’udienza di convalida che avrà luogo nella giornata di lunedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA