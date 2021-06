Il punto in cui è avvenuta la tragedia sul Serio: un ragazzo di 17 anni ha perso la vita a Gorle nelle acque del fiume. I soccorsi in azione (Foto by Bedolis)

Tragedia a Gorle, si tuffa nel Serio e non riemerge: muore un ragazzino di 17 anni. Grave un 23enne ad Alzano La tragedia in via Piave nel primo pomeriggio di martedì 15 giugno: l’allarme è stato lanciato intorno alle 16 da un gruppo di coetanei che hanno visto l’amico tuffarsi e non riemergere più dalle acque.

Si è tuffato nel fiume Serio e non è più riemerso: un ragazzino di 17 anni è stato recuperato privo di vita dai sommozzatori dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì 15 giugno. La tragedia si è consumata in via Piave a Gorle. L’allarme è stato lanciato intorno alle 16 da un gruppo di coetanei che hanno visto l’amico tuffarsi e non riemergere più dalle acque. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo con l’ausilio dei colleghi sommozzatori da Milano, Bologna e Treviglio. Dopo circa un’ora e mezza è stato ritrovato il cadavere: si tratta di un ragazzino senegalese e residente a Verdellino. Sul posto anche l’Elisoccorso da Bergamo e la Croce rossa di Alzano.

Un’ora più tardi sempre nelle acque del fiume Serio, ma questa volta in viale Piave ad Alzano Lombardo, un 23enne è stato recuperato ed è in gravi condizioni. Il giovane è stato soccorso dalla Croce Verde Bergamo, da automedica e auto infermierizzata di Alzano e trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII. Seguono aggiornamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA