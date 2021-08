Tragedia a Treviglio, 15enne uccide la madre con una coltellata al culmine di una lite L’omicidio è avvenuto nella notte di sabato 14 agosto nel centro di Treviglio.

Tragedia famigliare nella notte a Treviglio. Una ragazzina di 15 anni al culmine di una lite con la madre, le ha sferrato una coltellata e l’ha uccisa.

Intorno alle 22 i carabinieri sono intervenuti in via Buttinoni, forse chiamati dalla stessa ragazza, trovando il corpo della donna M.G. di 43 anni già a terra esanime. Per lei non c’è stato nulla da fare, il colpo inferto con un coltello dalla figlia, sembra alla schiena, è stato letale. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La 15enne in evidente stato di shock è stata portata in caserma, mentre il corpo della donna è stato composto nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia.

Madre e figlia vivevano sole nell’appartamento in cui si è consumata la tragedia che fa parte di un’edificio a corte dove vivono altre sei famiglie.

Sul posto sono accorsi nella mattinata di domenica 15 agosto anche il sindaco Yuri Imeri e la vicesindaca e assessore ai servizi sociali Pinuccia Prandina.

«Una notizia che colpisce profondamente tutta la comunità». Ha detto il primo cittadino giunto fuori dall’edificio di via Buttinoni. «Non ci sono commenti da fare in questo momento, ma solo stare in un rispettoso silenzio».

Notizia in aggiornamento.

