«A Natale siamo vicini» il video dei negozianti di Bergamo -Guarda Il Duc (distretto urbano del commercio) di Bergamo ha pubblicato un video per promuovere i negozi di vicinato e per augurare Buon Natale.

«La vera magia è essere vicini, sempre» questo lo slogan che accompagna il nuovo video del Duc, con cui i commercianti cittadini fanno gli auguri di Natale e invitano a recarsi in città per gli acquisti di Natale, ma anche a far un giro sulla ruota panoramica, protagonisti due bambini.

Guarda il video

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA