A Sorisole, poi la cerimonia in via Gleno. La ministra Cartabia a Bergamo per l’intitolazione del carcere a don Resmini La ministra è attesa a Sorisole in tarda mattinata, verso le 11.

La ministra della Giustizia Marta Cartabia, già prima donna presidente della Corte costituzionale, oggi sarà in visita a Bergamo, per la cerimonia di intitolazione della casa circondariale a don Fausto Resmini, che del carcere fu cappellano a lungo.

Prima di fare tappa in carcere, la ministra ha espresso il desiderio di una visita al Patronato di Sorisole, nella casa don Milani, dove don Fausto accoglieva i «suoi» giovani fragili, in un dialogo costante tra il carcere e il territorio.

La ministra Cartabia vuole toccare con mano la realtà e la struttura in cui don Fausto ha vissuto e operato, oggi fondazione, da 43 anni fulcro di azione educativa e piccola perla della giustizia minorile in Italia. «Lunedì vivremo anche noi questo momento non solo come segno di stima e gratitudine, ma anche come invito a continuare sulla strada intrapresa da don Fausto. Sarà una giornata molto intensa, segnata anche dalla visita della ministra Cartabia alla nostra Comunità don Lorenzo Milani», annuncia don Dario Acquaroli, direttore della casa del Patronato di Sorisole, dove ha raccolto l’eredità di don Fausto.

