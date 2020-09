Accoltellato per riavere un pallone

Torre Boldone, in 4 contro un 21enne I Carabinieri della Stazione di Bergamo hanno denunciato per lesione personale aggravata, rapina ed omissione di soccorso, quattro ragazzi originari della Bassa Val Seriana, tutti minorenni e di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e per il solo reato di omissione di soccorso altri quattro ragazzi, anch’essi minorenni.

I fatti risalgono al pomeriggio del 2 agosto scorso, quando un ragazzo di 21 anni di Torre Boldone, mentre giocava a pallone con alcuni coetanei all’interno del parco pubblico di via Leonardo Da Vinci, aveva discusso con un gruppo di ragazzi che, oltre a portargli via il pallone, alla richiesta di restituirglielo, lo avevano picchiato con calci e pugni e colpito all’addome con un’arma da taglio.

Dopo la denuncia della vittima, che aveva riportato una ferita giudicata guaribile in 25 giorni, i militari della Stazione di Bergamo Principale, anche grazie alle immagini di videosorveglianza comunali, sono riusciti ad identificare tutti i protagonisti della vicenda, procedendo dunque alla denuncia in stato di libertà per lesione personale, rapina e omissione di soccorso nei confronti dei quattro ragazzi che avevano partecipato all’aggressione, e al solo deferimento per omissione di soccorso nei confronti degli altri quattro ragazzi che, pur assistendo all’aggressione, non erano intervenuti per bloccarla, né avevano soccorso la vittima.

