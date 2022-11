Adb, panettone solidale per una nuova palestra

L’alleanza si rinnova. Nel segno della dolcezza e della solidarietà. Anche in vista del Natale Panificio Marchesi e Associazione disabili bergamaschi si uniscono per sostenere l’universo dei disabili. Acquistando un panettone artigianale si potrà contribuire al progetto di costruzione di una nuova palestra messo in campo dal sodalizio. «La palestra- spiegano dall’associazione che da 34 anni è al fianco dei diversamente abili con un sostegno concreto in grado di coinvolgere la comunità in iniziative sempre all’insegna della solidarietà - ha lo scopo di mettere a disposizione di tutte le persone che necessitano di una continuità nella mobilità dopo le dimissioni dalle strutture ospedaliere e i consueti cicli riabilitativi svolti all’interno degli stessi ospedali». Tutto questo grazie alla disponibilità dell’Asst Papa Giovanni XXIII a concedere all’Associazione disabili bergamaschi un padiglione in disuso da ristrutturare «per creare un ulteriore servizio a completamento della Casa di Comunità».