Aeroporto di Orio al Serio: nuovo collegamento con Rotterdam con Transavia Da fine marzo 2022 la destinazione di Rotterdam si affianca ad Amsterdam e Eindhoven già presenti nella programmazione invernale dei voli da Milano Bergamo.

L’aeroporto di Milano Bergamo ha annunciato l’inizio del collegamento con Rotterdam L’Aia, che sarà operato da Transavia - gruppo Air France Klm - con l’inizio della programmazione estiva 2022. Si tratta della terza nuova compagnia aerea a essere approdata negli ultimi mesi nello scalo bergamasco, dove Transavia ha già operato nel primo decennio degli anni Duemila.

Il vettore low cost olandese garantirà da tre a quattro frequenze settimanali con Rotterdam, contribuendo ad ampliare il network dei collegamenti offerti da Milano Bergamo.

«L’apertura della rotta con Rotterdam, seconda città olandese e importante centro logistico ed economico, amplia la rete delle destinazioni di chiaro interesse per i viaggiatori business ma che presentano motivi di richiamo per essere visitate – sottolinea Giacomo Cattaneo, Direttore commerciale Aviation di Sacbo –: inoltre, siamo soddisfatti per il ritorno di Transavia sull’aeroporto di Milano Bergamo».

Da fine marzo 2022 la destinazione di Rotterdam si affianca ad Amsterdam e Eindhoven già presenti nella programmazione invernale dei voli da Milano Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA