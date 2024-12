Afflusso dei turisti per le festività: saranno incrementati i controlli in città

Maggiore sicurezza sulle strade del centro di Bergamo a partire dalla viabilità in vista delle festività natalizie. È quanto deciso nella mattinata di mercoledì 18 dicembre dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è riunito in prefettura a Bergamo. «La polizia stradale sarà chiamata a un super lavoro – spiega il prefetto Luca Rotondi a margine dell’incontro – e il questore disporrà, con una apposita ordinanza, anche maggiori equipaggi di polizia di Stato, carabinieri e Guardia di finanza, nell’ottica del lavoro di squadra e in sinergia. Il tutto con maggiore partecipazione anche da parte delle polizie locali».