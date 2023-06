Agenzia delle Dogane, candidata l’ex sede dei servizi sociali di via San Lazzaro

La disponibilità dell’immobile è nota. L’Amministrazione Gori ha inserito l’edificio nella lista dei beni che intende mettere in vendita e il trasferimento di tutti gli uffici delle Politiche Sociali negli spazi della Social Domus di piazzetta Giulio Marcovigi ha liberato l’immobile, che in questo momento ospita solamente alcuni uffici comunali a titolo temporaneo , mentre sono in corso lavori di sistemazione a Palazzo Uffici di piazza Matteotti.

«L’alienazione dell’edificio di via San Lazzaro – spiega Francesco Valesini, assessore con delega anche al Patrimonio – nasce da lontano, precisamente dall’accordo di programma stipulato con gli ex Ospedali Riuniti che ha portato, conseguentemente, a quello con la Guardia di Finanza, accordi che hanno sancito la proprietà del padiglione ex anatomia dei Riuniti nei quali si è recentemente trasferito l’assessorato alle politiche sociali. Da qui la scelta, anche per esigenze di bilancio, di iniziare un percorso lungo e complesso per cedere l’immobile di via san Lazzaro. Abbiamo prima avviato al bando di alienazione l’edificio, ma ci è sembrato logico candidarlo nell’ambito della manifestazione d’interesse lanciata dall’Agenzia delle Dogane di Bergamo, anche per contribuire a trovare nel centro cittadino una sede di una importante funzione pubblica».