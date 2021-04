«AstraZeneca soprattutto per le seconde dosi». Fontana e il coprifuoco: Positivo un allentamento di un’ora Dai vaccini al coprifuoco. Fontana ha specificato: «Le prossime forniture destinate alla Lombardia riguardano soprattutto Pfizer, quindi, per ora, la nostra campagna vaccinale e il nostro impegno può essere mantenuto come da programmi. Utilizzeremo AstraZeneca soprattutto per la somministrazione delle seconde dosi».

«Le prossime forniture destinate alla Lombardia riguardano soprattutto Pfizer, quindi, per ora, la nostra campagna vaccinale e il nostro impegno può essere mantenuto come da programmi. Utilizzeremo AstraZeneca soprattutto per la somministrazione delle seconde dosi». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lunedì 26 aprile a margine della visita all’hub vaccinale dell’Hangar Bicocca di Milano.

Ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla prima giornata di zona gialla della Lombardia, il governatore Fontana ha spiegato che «per quanto riguarda il trasporto pubblico ha retto sostanzialmente bene». «Possiamo quindi dire - ha aggiunto il presidente - che si è trattato di un esordio positivo». E poi l’appello: «Dobbiamo chiedere ai nostri cittadini di fare un ulteriore sforzo anche in questi giorni. Bisogna rispettare le regole - ha spiegato Fontana - perché è l’unico sistema che ci consente di evitare nuovi problemi. Dobbiamo essere rispettosi per non ricadere in nuove restrizioni. La nostra gente ha bisogno di sentirsi, non oppressa e perché ciò avvenga, bisogna regolamentarsi».

Fontana ha parlato anche del coprifuoco: «Credo che debba essere valutato positivamente nel momento in cui si tratta di un allentamento di un’ora verso un periodo estivo. Con gradualità e buon senso si può fare» ha risposto alla domanda se appoggia la battaglia del segretario della Lega Matteo Salvini contro il coprifuoco dalle 22 alle 5 imposto dal Decreto aperture. «Sono d’accordo nel dire che bisogna cercare, nell’ambito del buonsenso e della precauzione, di far sentire ai nostri cittadini che si va verso il ritorno alla normalità» ha spiegato ancora.

