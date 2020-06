Attivata la fontana di piazzale Alpini

Bergamo, attivati i 36 nuovi zampilli- Video È stata attivata in queste ore la nuova fontana, da terra coreografie con gli spruzzi d’acqua.

Il restyling di piazzale Alpini ha cambiato il volto dello storico spazio tra la stazione dei bus e gli edifici scolatici superiori di ragioneria e scientifico a Bergamo. Un progetto molto discusso anche perchè proprio in questa area è stato spostato una parte del mercato del lunedì. In questi giorni un altro tassello è stato completato e messo in funzione, si tratta della fontana che è costituita da 36 spruzzi d’acqua che zampillano dal terreno e creano diverse coreografie.

