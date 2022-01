Auto finisce sul marciapiede e investe coppia: muore una donna di 79 anni L’incidente nel quartiere di San Paolo, a Bergamo, probabilmente a causa del sole: l’auto ha sbandato in curva ed è finita sul marciapiede travolgendo una donna.

Terribile incidente a Bergamo, in via Gabriele d’Annunzio, a pochi passi dal comando della Polizia Locale di Bergamo, nel quartiere di San Paolo: un’automobilista ha perso il controllo della vettura ed è salita sul marciapiede dove stava camminando una coppia di anziani.



È successo intorno alle 11.30 di lunedì 17 gennaio: la vettura ha travolto la donna, una 79enne residente nella zona, in via dei Caniana, che è deceduta sul colpo. La signora è stata investita dalla macchina: l’urto l’ha fatta cadere a terra e la donna ha sbattuto violentemente la testa.

Tutto è successo in una frazione di secondo, Illeso il marito che camminava accanto alla donna.

Al volante una giovane donna che avrebbe sbandato a causa del sole che le avrebbe fatto perdere il controllo della macchina sulla strada. Secondo una prima ricostruzione, la 36enne arrivava da via Goldoni e stava girando a sinistra in via D’Annunzio quando è finita sul marciapiede opposto al suo senso di marcia. Al volante una 36enne di origini brasiliane, residente in città. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Bergamo e i soccorsi del 112. La 79enne è stata subito soccorsa da un medico che ha assistito all’investimento, ma inutili sono stati tutti i tentativi per salvarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA