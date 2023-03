Baluardo di Valverde, lavori riassegnati: cantiere entro qualche settimana

Sarà una ditta della provincia di Venezia a rimettere in sesto il tratto di Mura per anni dimenticato, sul versante nord, dove c’è il Baluardo di Valverde. Il cantiere è pronto a riaprire nel giro di qualche settimana, il tempo di allestirlo e riportare le maestranze in loco, sulla collina di ulivi e viti che si vede salendo verso porta San Lorenzo. Sei i mesi previsti per l’intervento di manutenzione.